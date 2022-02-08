ВС Латвии: Самолет Ан-2 не нарушал границу Беларуси

Латвийский самолет Ан-2 не нарушал государственную границу Беларуси, заявила пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Сандра Брале.

Представитель НВС подтвердила агентству LETA, что во вторник от белорусских ВВС поступила информация о возможном нарушении латвийско-белорусской границы самолетом НВС республики Ан-2. Учитывая, что НВС продолжают оказывать поддержку Государственной пограничной охране из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси, вблизи границы с соседней страной во вторник действительно состоялся запланированный полет самолета Ан-2, передает ТАСС.

Информация, полученная из средств объективного контроля - данные GPS-сигнала самолета, - свидетельствует о том, что нарушения государственной границы не произошло, утверждала Брале.

Госпогранкомитет Беларуси во вторник сообщил, что латвийский самолет Ан-2 нарушил государственную границу страны. По его данным, самолет залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию.