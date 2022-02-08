Последнее обновление: 08.02.2022 12:16

ГПК: Латвия вторглась в воздушное пространство Беларуси

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что латвийский самолет АН-2 нарушил воздушное пространство синеокой.

«Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», - говорится в сообщении ГПК РБ.

В Госпогранкомитете напомнили о том, что 4 декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска Новая Рудня, а 24 января текущего года зафиксирован факт нарушения границы в районе д. Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.

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