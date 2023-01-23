ЕС может ускорить введение санкций против Беларуси

Евросоюз намерен ввести 10-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, но новые санкции против Беларуси могут быть введены раньше.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

"10-й пакет санкций ЕС против России будет введен примерно в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции против Беларуси могут быть введены еще раньше", - сообщил он в Twitter.

Как сообщает радиостанция RMF, Евросоюз обсуждает возможность полного эмбарго на поставки вооружений и товаров двойного назначения в Беларусь, поскольку именно через Беларусь Россия может импортировать с Запада некоторые элементы вооружений.

В числе возможных санкций против РБ RMF называет запрет на экспорт из ЕС электроники, бытовой техники и предметов роскоши, которые она все еще импортирует. Радиостанция со ссылкой на источники в Еврокомиссии говорит, что санкции будут наложены на белорусские банки, потому что россияне ездят в Минск, чтобы снимать валюту в банкоматах.

ПО утверждению радиостанции, ряд стран ЕС, включая ФРГ, выступают против идеи полной синхронизации белорусских санкций с российскими. «Лоббисты» утверждают, что до тех пор, пока вооруженные силы РБ физически не присоединились к участию в украинском конфликте, необходимо показывать разницу с антироссийскими санкциями.