ЕС подготовил новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины

Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за ее роли в поддержке полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщает Bloomberg.

Предложенные санкции во многом дублируют ограничения, которые Евросоюз уже ввел против России - в частности по экспорту ключевых технологий и энергетического сектора.

Новый пакет рестрикций содержит:

запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны;

санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.

Подобно санкциям ЕС, введенным против России, проект содержит исключения для медикаментов, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также разрешения на соответствующие финансовые операции с участием лиц, попавших под санкции.

Законодательство также позволит ЕС преследовать тех, кто помогает обходить санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

ЕС также работает над 10-м пакетом санкций против России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты и стремится принять оба документа до введения эмбарго на следующей неделе.