ЕС пока не достиг согласия по новым санкциям против Беларуси

Страны Евросоюза в минувшую среду пока не смогли договориться о том, какие рестрикции следует включить в новый пакет санкций против Беларуси, и ограничения цены на российские нефтепродукты.

«… послы ЕС не достигли прогресса по санкциям против Беларуси, предельной цене на российские нефтепродукты и пересмотру предельной цены на российскую нефть. Следующие встречи планируются в пятницу и воскресенье", - сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники.

Ранее Йозвяк писал, что ЕС планирует согласовать новые санкции против Беларуси до конца этой недели.