Беларусь снова избежала расширения санкций

Еврокомиссия сверстала 9-й пакет санкций против РФ, в котором снова не нашлось места для новых рестрикций в отношении Беларуси.

«Еврокомиссия ознакомила страны-члены ЕС с 9 пакетом санкций против РФ»,- сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, пакет состоит примерно из 180 пунктов и нацелен на банки, медиа и технологии.

"Интересно, что пакет не нацелен на Беларусь (снова)", - подчеркивает Йозвяк.

Он отметил, что пакет может быть согласован на встрече глав МИД стран ЕС 12 декабря.