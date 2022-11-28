Совет ЕС включил нарушение санкций в список преступлений Евросоюза

Совет ЕС в понедельник единогласно принял решение добавить нарушение санкций в список преступлений ЕС, включенных в Договор о функционировании Евросоюза, сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза.

Сейчас государства-члены по-разному определяют, что является нарушением санкций, введенных после вторжения России в Украину, и какие меры наказания должны применяться в случае нарушения.

Это может привести к разной степени выполнения санкций и риску обхода ограничений, что потенциально позволит лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых направлены меры ЕС.

Включение нарушения санкций в список "преступлений ЕС" является первым из двух шагов по обеспечению одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и прекращения попыток обойти или нарушить санкции.

После принятия этого решения Европейская комиссия подаст предложение по директиве, которая содержит минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Затем этот проект директивы должен быть обсужден и принят Советом ЕС и Европейским парламентом.

"ЕС решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он принял беспрецедентное количество санкций, направленных против российской экономики, лишая ее возможности продолжать эту агрессию. Для успеха их применения нужны совместные усилия, и сегодняшнее решение является важным инструментом, позволяющим пресечь любые попытки обойти эти меры", - прокомментировал Павел Блажек, министр юстиции Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Сферы преступности, которые сейчас перечислены в Договоре ЕС, это терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная преступность и организованная преступность.