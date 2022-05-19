Последнее обновление: 19.05.2022 19:15

Европарламент: Все санкции ЕС против России должны распространяться и на Беларусь

Европарламент осудил поддержку, которую режим Лукашенко оказывает России в войне против Украины, и призывают ЕС распространить на Беларусь все введенные против РФ санкции.

"… Европейский парламент решительно выступает против той роли, которую белорусский режим сыграл в содействии незаконной войне России в Украине. Это включает так называемый референдум, восстановивший ядерный статус страны, а также то, что Беларусь позволила перемещение российских войск и оружия по своей территории, использование своего воздушного пространства, заправку топливом и хранение военные боеприпасов", - говорится в резолюции Европарламента.

"Поэтому евродепутаты считают, что белорусский режим несет солидарную ответственность за нападение и несет все юридические последствия, вытекающие из международного права", - подчеркивается в резолюции.

Депутаты также отмечают роль, которую играет Россия во внутренних делах Беларуси, включая финансовое влияние, что, по мнению парламентариев, вызывает серьезные сомнения относительно способности республики принимать суверенные решения.

"Парламент приветствует предложение Европейской комиссии о шестом пакете санкций против России и Беларуси и призывает страны ЕС в Совете обеспечить его всеобъемлющую и быструю реализацию. Все санкции ЕС, введенные против России, должны быть строго зеркальными для Беларуси и применяться надлежащим образом в том числе во всех будущих раундах санкций", - говорится в документе.

В резолюции также подчеркивается необходимость всестороннего расследования преступлений, совершенных режимом Лукашенко против белорусского народа. Она призывает страны ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и подготовить судебные дела против белорусских чиновников, ответственных или причастных к насилию и репрессиям, включая самого г-на Лукашенко.

Европарламент также осуждает недавние изменения, внесенные в Уголовный кодекс Беларуси, предусматривающие смертную казнь за покушение на акт терроризма.

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