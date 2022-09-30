Лукашенко неистово предлагает Западу открыть порты для белорусских удобрений

Санкции Запада не достигли цели, уверенно заявил сегодня Лукашенко и потребовал открыть порты для белорусских грузов для решения проблемы с дефицитом зерна и калийных удобрений.

«Беларусь ощущает негативный эффект от западных ограничений в силу открытости своей экономики. Тем не менее своих целей эти санкции не достигли. В том числе благодаря широкой международной поддержке Беларуси", - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты зарубежных послов.

И перешел к более злободневным темам текущей повестки дня.

"На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала - свой газопровод - чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата", - озвучил одну из топ тем Лукашенко.

"Сегодня очень часто слышны заявления политиков о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят, а на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт. А, может быть, разработать операцию прикрытия того, что некоторые сильные мира сего творят в мире", - высказал свои сомнения пенсионер.

И вновь озвучил свое предложение, только уже другими словами - Беларусь не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором.

"Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, - заявил Александр Лукашенко. - Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада".

"И в Беларуси, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал Путин, они готовы огромную массу зерна, пшеницы прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь - повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте!"