Власти Гродненской области на год продлили разрешение на вывоз «дефицитной» еды

Власти Гродненской области на год продлили разрешение физлицам без ограничений вывозить продукты питания в Литву и Польшу на фоне действующего для граждан этих стран безвизового въезда в Беларусь.

«Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. №224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Республику Польша, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2023 года», - говорится в решении Гродненской облисполкома №1 от 5 января 2023 года.

Ранее Совмин РБ ограничил вывоз населением за границу муки и круп, макаронных изделий, растительного масла, сахара, соли, мясных, молочных и рыбных консервов.