Минсельхозпрод РБ: Нет никакого запрета на экспорт еды в РФ

Минсельхозпрод Беларуси опроверг сообщения о запрете экспортных поставок в России продукции белорусских птицефабрик и двух предприятий молочной отрасли.

"Беларусь - надежный торговый партнер. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясо-молочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи", - говорится в заявлении Минсельхозпрода.

По данным ведомства, в настоящее время открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясо-молочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего количества).