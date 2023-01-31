Витебский облисполком разрешил вывозить продукты в Литву и Латвию сверх нормы до конца года

Власти Витебской области разрешили физлицам до конца 2023 года вывозить в Латвию и Литву для личного потребления продукты питания сверх норм, установленных Совмином РБ.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Латвийскую Республику, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2023 года", - говорится в решении облисполкома №25 от 23 января 2023 года.

Упомянутым постановлением Совмина установлен запрет на вывоз из страны более 2 кг пшеничной муки, более 1 кг гречневой, рисовой, манной и овсяной круп, более килограмма макаронных изделий, соли и сахара, более 1 л растительного масла, более трех банок мясных, молочных и рыбных консервов, за исключением консервов для детского питания.