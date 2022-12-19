Генштаб ВС Беларуси подтверждает выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным, проходящим сверку учетных данных в военных комиссариатах, но утверждает, что это не является подготовкой к скорой войне.

Об этом в эфире белорусского тв заявил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РБ Александр Шальпук.

Он назвал "фейком, ложью" сообщения в белорусских медиа о подготовке к военным действиям.

"Предписания получают, во-первых, не все, а только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил", - утверждает Шальпук.

"Данные предписания выдавались и ранее военными комиссариатами, но в связи с тем, что мероприятия по сверке сейчас проходят в более короткий срок, а не в течение года, как это раньше делали военные комиссариаты, то у наших граждан сложилось ложное впечатление, что данное предписание получают все, кто пребывает в военный комиссариат. Это неверно. Данные предписания выдаются ограниченному количеству военнообязанных", - пояснил он причину «ложных» ощущений у населения.

В качестве еще одного успокоительного аргумента Шальпук отметил, что мобилизационное "предписание не ограничивает граждан в перемещении или еще в чем-то».

Представитель Генштаба также сообщил, что "более 85% граждан Республики Беларусь из числа военнообязанных» завершили сверку учетных данных в военных комиссариатах.