Власти Беларуси снизили медицинские показатели для службы в армии

Власти Беларуси снизили медицинские требования к призываемым на службу военнообязанным, следует из совместного решения министерств обороны и здравоохранения.

Теперь негодными к военной службе в Силах специальных операций признаются только граждане с массой тела более 100 кг, ранее этот показатель был больше 90 кг. Годными к срочной военной службе и службе в резерве признаются граждане с ожирением второй степени. Ранее на них распространялся статус негоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное время.

Годными к срочной службе в армии также считаются военнообязанные с близорукостью любого глаза с диоптриями от минус 6,0 до минус 8,0, а также артериальной гипертензии I или II степени.

Больше не является препятствием для службы геморрой без выпадения узлов, бронхиальная астма при отсутствии приступов более пяти лет и некоторые степени плоскостопия. Раньше призывники с такими диагнозами были негодными к военной службе в мирное время, но могли признаваться ограниченно годными в военное время