Последнее обновление: 20.01.2023 18:43

В Беларуси снизят требования по здоровью для военнообязанных

Минобороны совместно с Минздравом РБ трудятся над снижением требований к состоянию здоровья лиц, поступающих на военную службу.

Грядущее снижение требований в Минобороны ведомстве объясняют жалобами со стороны граждан, которые по состоянию здоровья не могут реализовать «мечту стать военным».

«Вызвано это рядом объективных причин. И в первую очередь тем, что поступает большое количество обращений граждан, которые считают, что требования к состоянию здоровья значительно завышены и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным», - заявила замначальника медицинской части Главного военного клинического медицинского центра ВС РБ Светлана Кашура.

Снижение требований по здоровью затронет все категории военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и военнослужащих срочной военной службы, службы в резерве.

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