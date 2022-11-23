Минобороны РБ заявило о высокой явке в рамках сверки учётных данных военнообязанных

Минобороны РБ утверждает, что военнообязанные демонстрируют высокую явку в рамках плановой проверки учётных данных военнообязанных.

«На сегодняшний день отмечается высокая явка граждан, состоящих на воинском учете, в военные комиссариаты страны. Военнообязанные проявляют высокую степень понимания и ответственно подходят к проводимому мероприятию», - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны в очередной раз заявило, что «проверка учётных данных – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер» и что «завершить мероприятия планируется до конца текущего года».