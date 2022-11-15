Последнее обновление: 15.11.2022 23:05

Минобороны Беларуси проверит данные на всех военнообязанных до конца года

С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учете, сообщило Минобороны Беларуси.

«В связи с этим в течение ноября значительное количество граждан примет участие в указанных мероприятиях. В ходе проверки вызов граждан на пункты сбора военных комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органов осуществляется преимущественно повестками. До настоящего времени сверка учетных данных в основном проводилась с военнообязанными, работающими в организациях и предприятиях независимо от форм собственности», - говорится в сообщении ведомства.

«В среднем сверка учетных данных одного военнообязанного займет не более 10-15 минут. После уточнения информации граждане убудут по месту работы (жительства)», - отмечается в сообщении.

Минобороны утверждает, что речь идет «о плановой проверке по поручению Лукашенко».

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование