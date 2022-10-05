Лукашенко ввел запрет на повышение любых цен в Беларуси с 6 октября

Лукашенко запретил любое повышение цен на любые товары с 6 октября, но допустил исключения.

"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - предупредил он.

Он допустил исключения по тем или иным позициям: "Если будет принято решение министра или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день".

"Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все", - уточнил Лукашенко.

Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка: "Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите. Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать. Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали - кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто "прошлепал".

Лукашенко потребовал от правительства до 20 октября 2022 года принять «меры регулирования цен в стране». Он добавил, что если будут хоть какие-то расхождения на предмет того, что "зарегулировали, погибнем, дефицит создастся", чтобы немедленно докладывали ему.

Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Александр Лукашенко посоветовал с 6 октября цены не только не повышать, но и, наоборот, найти возможность их понижения: "Лучше всего советую вам цены понизить".