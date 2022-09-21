В Беларуси введено регулирование цен на кормовые добавки

Белорусские власти как минимум до конца 2023 года ввели регулирование цен на кормовые добавки и средства защиты растений через ограничение надбавок к отпускным ценам.

«Установить предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) на средства защиты растений и кормовые добавки (за исключением кормовых добавок для кошек, собак, декоративных грызунов, декоративных птиц и других непродуктивных животных) на 2022–2023 годы», - говорится в постановлении Совмина №623 от 19 сентября 2022 года.

«Размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров», - отмечается в документе.

Предельные максимальные надбавки импортеров на средства защиты растений и кормовые добавки составят 25%, предельные максимальные оптовые – 20%.