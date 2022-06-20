МАРТ и Минздрав дали совет насчет курсовой разницы при пересчете цен на медтовары

МАРТ и Минздрав Беларуси опубликовали совместные рекомендации относительно порядка проведения пересчета расчетных отпускных цен на медицинские товары с учетом колебания курса нацвалюты.

«МАРТ и Минздрав рекомендуют хозяйствующим субъектам в случае проведения пересчетов расчетных отпускных цен, по которым числится кредиторская задолженность, осуществлять такие пересчеты по официальному курсу Национального банка на первое число каждого месяца как в случае роста, так и при снижении курса валют», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

Рекомендация родилась «в целях недопущения злоупотребления правом в части установления необоснованных цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику иностранного производства в связи с изменением курсов валют».