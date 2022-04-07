В Беларуси введено госрегулирование цен на туалетную бумагу

Совмин Беларуси принял очередное постановление в сфере государственного регулирования цен «для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным товарным позициям».

Постановлением уточнен перечень товаров первой необходимости и лекарств, которые подвержены ”жесткому“ регулированию (повышение цены на такие товары более чем на 1,2 % в месяц должно быть согласовано с Комиссией по ценообразованию при Совмине).

Детализированы позиции продовольственных групп товаров с учетом их соответствия критерию социальной значимости, а также сохранены группы товаров, которые в полном объеме производятся в республике и обеспечивают потребность внутреннего рынка

Введено государственное регулирование цен на отдельные непродовольственные товары (мыло, туалетная бумага, салфетки бумажные, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей).

В целях минимизации роста отпускных цен снижены на 5 % предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо (говядина и свинина на кости, куры (тушка), хлеб, макаронные изделия.

При этом размеры надбавок согласованы с представителями крупных розничных сетей. Также продолжает свое действие ранее подписанное соглашение с торговыми сетями о предоставлении скидок социально не защищенным категориям граждан.

Внесены поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.