Власти Беларуси сократили перечень товаров с регулируемыми ценами

Совмин Беларуси сократил перечень социально значимых товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен.

Согласно постановлению Совмина №713 от 10 декабря 2021 года перечень таких товаров с 15 декабря сокращается с 62 до 29 позиций, также госрегулирование цен сохраняется в отношении 50 позиций лекарственных средств.

Документом также уточняется порядок формирования цен на социально-значимые товары.

«С 15 декабря 2021 г.: ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости к цене на эти товары… не может превышать в декабре 2021 г. – феврале 2022 г. – 0,9 процента, в марте–декабре 2022 г. – 0,3 процента», - говорится в документе.

«С 1 января 2022 г. каждое последующее изменение цены может осуществляться с учетом ее допустимого повышения за предыдущий период календарного года», - отмечается в постановлении.

В конце ноября вице-премьер Александр Субботин сообщил, что власти планируют сократить перечень подпадающих под ценовое госрегулирование товаров с 62 до 17 позиций.

«Уберем бескостное мясо и другие позиции. Оставляем хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее», - сказал Субботин.

По его словам, альтернативой станут бонусные карты на товары для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей, и такой сценарий уже обсуждался с торговыми сетями.

В постановлении №713 ничего не говорится о бонусных картах.