Последнее обновление: 30.09.2022 17:29

Правящая партия Грузии допустила разрыв отношений с Беларусью из-за визита Лукашенко в Абхазию

Председатель парламентского комитета Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе, который принадлежит к правящей партии "Грузинская мечта" не исключил разрыва дипломатических отношений между Тбилиси и Минском.

Самхарадзе осудил визит Лукашенко в Абхазию, назвав его "недружественным жестом и грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Грузии", передает "Новости-Грузия".

"Белорусская сторона должна знать, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между двумя странами. Мы никому не позволим нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету нашей страны", - заявил депутат.

Пока, это самая жесткая реакция на визит Лукашенко в Абхазию со стороны грузинских властей.

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