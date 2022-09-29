Власти Грузии осудили визит Лукашенко в Абхазию

Премьер и президент Грузии категорически осудили визит Лукашенко в «оккупированную Россией Абхазию».
"Категорически осуждаю "визит" Александра Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию и его встречи с российским оккупационным режимом. Этот шаг нарушает закон Грузии по оккупированным территориям и противоречит международному законодательству, а также двусторонним отношениям между нашими странами", - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также "решительно осудила" визит Лукашенко.
"Это недопустимое нарушение закона Грузии по поводу оккупированных территорий и принципов наших двусторонних отношений и международного права", - отметила Зурабишвили.
Ранее, Лукашенко неоднократно заявлял, что уважает территориальную целостность Грузии.
Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса в связи с визитом Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию.