Саакашвили: Лукашенко рассказал мне о планах Путина по смене президента Грузии

На первом судебном заседании по делу «7 ноября» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о планах России по его смещению и замене на лояльного Москве олигарха Патаркацишвили, а также о том, что нереализованный план Путина ему слил Лукашенко.

В рамках дела «7 ноября» Саакашвили и еще нескольких бывших чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий. Речь идет о событиях 2007 года: тогда в начале ноября в Тбилиси начались массовые выступления оппозиции с требованием отставки президента Саакашвили. Седьмого ноября протесты переросли в столкновения с полицией, были применены слезоточивый газ и водометы. Разгон освещался в прямом эфире оппозиционного телеканала "Имеди" – тогда он принадлежал российскому олигарху Бадри Патаркацишвили. Вечером полиция ворвалась в офис телекомпании и оборвала вещание. В результате беспорядков, по разным данным, пострадали от 300 до 600 человек, включая силовиков. В стране было введено чрезвычайное положение на 11 дней. Позже руководство страны заявило о причастности российских спецслужб к организации протестов.

В ходе судебного заседания Саакашвили заявил, что никак не влиял во время разгона на действия силовиков и процессом полностью руководил глава МВД. При этом он вновь заявил, что за теми протестами стояли российские спецслужбы, и рассказал о некоей встрече Патаркацишвили с генералами ФСБ России в 2007 году в Беларуси. Эту информацию, по словам экс-президента, он получил напрямую от Александра Лукашенко. Тогда, по словам Саакашвили, был практически решен вопрос предоставления Грузии плана действий по членству в НАТО, и Россия пыталась этому помешать, сообщает «Настоящее время».

"Туда (в Беларусь) приехали три генерала ФСБ. Это слова Лукашенко. И после их встречи с Патаркацишвили Путин объявил Лукашенко, что он (Патаркацишвили – ред.) – следующий президент Грузии. Это происходит в сентябре 2007 года. После этого начинается кампания по организации больших выступлений в Грузии, которые финансировал Патаркацишвили. А деньги Патаркацишвили полностью были российскими деньгами. Это для тех, кому интересно, при чем тут Россия", – заявил Михаил Саакашвили.

Он напомнил суду, что после разгона добровольно ушел в отставку, после чего, по его словам, хоть и с трудом, но все-таки вновь был избран президентом. Таким образом, по словам политика, народ ему уже вынес вердикт.

Саакашвили также предложил сравнить количество пострадавших тогда с событиями 20 июня 2019 года - так называемой "Гавриловской ночи", когда уже нынешняя власть Грузии применила слезоточивый газ и резиновые пули, в результате чего были госпитализированы 240 человек, в том числе 38 журналистов, а двое молодых людей потеряли глаз.

Саакашвили в суде также сказал, что у него были ошибки и перегибы, но преступлений он не совершал. Одной из своих главных ошибок он назвал упущение реформы грузинского суда.

После слушаний Михаила Саакашвили вновь увезли в военный госпиталь в городе Гори, где он уже неделю проходит восстановление после затяжной голодовки, которая продолжалась 50 дней.

Следующее судебное заседание пройдет в конце декабря.