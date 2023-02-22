Президент Грузии: Встреча Лукашенко с «главой» Абхазии - нарушение суверенитета Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила встречу Лукашенко с главой Абхазии Асланом Бжанией в Минске и назвала ее еще одним проявлением нарушения территориальной целостности Грузии.

"Я строго осуждаю "официальную встречу" Александра Лукашенко в Минске с так называемым президентом оккупированной Абхазии. После визита Лукашенко в Сухум, который был пренебрежением закона об оккупированных территориях Грузии, это является еще одним проявлением наглядного нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии", - заявила Зурабишвили.

МИД Грузии также осудил прошедшую в Минске встречу.

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает встречу Лукашенко с представителями оккупационного режима. Указанные действия грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и представляют попытку легитимации оккупационного режима России", - говорится в сообщении.

МИД Грузии призывает Беларусь "уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии", а также "прекратить осуществлять действия, которые противоречат фундаментальных принципам и нормам международного права".