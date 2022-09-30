Саакашвили напомнил Лукашенко, что его сыну нужен «здоровый и свободный отец»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предостерег Лукашенко от признания Абхазии и нового вторжения войск в Украину с территории Беларуси.

"У тебя еще есть шанс вылезти из ситуации. Если ты признаешь Абхазию и особенно, если с твоей территории произойдет попытка нового вторжения в Украину, — ты как умный мужик должен понять, что это конец! Я видел фотки Николашки, он просто красавец. Подумай о том, что ему нужен здоровый и свободный отец!”, — такое обращение к Лукашенко Саакашвили опубликовал в Facebook.