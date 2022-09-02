В мире число заражений коронавирусом превысило 609,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 609578408 (+670890 сутки) по данным Worldometer на 6:52 3 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6501631 (+2698) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 17225363 (+38511) человек, из них 42614 (-117) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 585851414 (+629681) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96581002 (+61991) случаями заражения, Индия – 44449726 (+7219), Франция – 34564246 (+16399), Бразилия – 34505351 (+13180) и Германия – 32247828 (+29345). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 153313, Южная Корея – 89528, США – 61991, Россия – 50952, Тайвань – 33819. Беларусь (-) – на 120 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1072673, Бразилия – 684334, Индия – 527965, Россия – 384532 и Мексика – 329536. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 318, США – 308, Бразилия – 131, Германия – 120, Россия – 91. Беларусь – на 88 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.