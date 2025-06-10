Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,19 до $67,23 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,57 до $67,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,15 до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,71 до $65,29 за баррель.

Brent завершила торги накануне на максимуме с конца апреля, WTI - с начала позапрошлого месяца на фоне очередного раунда торговых переговоров США и Китая, прошедшего в Лондоне.

Поддержку нефтяным котировкам также оказало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют, накануне ушел вниз на 0,3%, что повысило привлекательность сырьевых товаров для владельцев других валют.