Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются после роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,25 до $65,38 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $1 до $65,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,27 до $63,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,89 до $63,41 за баррель.