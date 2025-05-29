Цены на нефть эталонных марок днем в четверг замедлили рост, заметно отступив от достигнутых ранее максимумов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,35 от уровня закрытия среды - до $65,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,33 до $62,17 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки нефтяных фьючерсов поднимались примерно на 1,5% на новостях о том, что федеральный торговый суд США вынес решение о признании незаконными введенные президентом Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины.

В то же время ожидания увеличения предложения из-за ускоренного наращивания производства со стороны ОПЕК+ сдерживают рост цен.