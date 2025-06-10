Израиль предупредил об авиаударах по портам в Йемене

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), полковник Авихай Адраи предупредил о возможных авиаударах по портам Рас-Иса, Ходейда и Салифа, расположенных на западном побережье Йемена. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, эти порты используются хуситами для террористической деятельности, и поэтому призвал всех находящихся в этих районах немедленно покинуть их и держаться подальше от дальнейших указаний.

"Мы призываем всех, кто находится в этих портах, эвакуироваться и держаться подальше от них ради собственной безопасности до дальнейших указаний", – написал он.