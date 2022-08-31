В мире число заражений коронавирусом превысило 608,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 608231865 (+901607 сутки) по данным Worldometer на 10:15 1 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6496327 (+3942) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 17227531 (-255059) человек, из них 42991 (-136) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 584508007 (+1152724) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96347971 (+71334) случаями заражения, Индия – 44436339 (+7081), Франция – 34529201 (+19240), Бразилия – 34472679 (+58668) и Германия – 32184553 (+39396). Беларусь – на 71 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 139582, Южная Корея – 103919, США – 71334, Бразилия – 58668, Россия – 46321. Беларусь (-) – на 119 (+15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1071420, Бразилия – 684029, Индия – 527911, Россия – 384346 и Мексика – 329456. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 403, Япония – 311, Бразилия – 115, Венгрия – 100, Россия – 92. Беларусь – на 86 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.