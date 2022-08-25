В мире число заражений коронавирусом превысило 604,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 604393816 (+823038 сутки) по данным Worldometer на 9:58 26 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6483270 (+2758) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18663393 (+1739) человек, из них 43692 (-133) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 579247153 (+818541) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95844677 (+59719) случаями заражения, Индия – 44389176 (+10256), Франция – 34428738 (+19837), Бразилия – 34350639 (+21039) и Германия – 32008122 (+37343). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 237410, Южная Корея – 113281, США – 59719, Россия – 43919, Германия – 37343. Беларусь (-) – на 125 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1068111, Бразилия – 683328, Индия – 527556, Россия – 383829 и Мексика – 329225. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 293, США – 245, Бразилия – 197, Южная Корея – 108, Германия – 90. Беларусь – на 94 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.