В мире число заражений коронавирусом превысило 601,88 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 601881964 (+734146 сутки) по данным Worldometer на 11:37 23 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6474459 (+2194) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18881255 (-190486) человек, из них 43781 (-156) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 576526250 (+921538) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95449606 (+35173) случаями заражения, Индия – 4435546 (+8586), Франция – 34358624 (+4012), Бразилия – 34291082 (+6218) и Германия – 31868639 (+60460). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 217875, Германия – 60460, Южная Корея – 59046, США – 35173, Россия – 33061. Беларусь (-) – на 127 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1066082, Бразилия – 682746, Индия – 527416, Россия – 383617 и Мексика – 329091. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 228, Бразилия – 159, Германия – 146, США – 112, Франция – 76. Беларусь – на 93 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.