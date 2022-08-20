В мире число заражений коронавирусом превысило 600,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 600024250 (+1224714 сутки) по данным Worldometer на 10:33 20 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6469963 (+2746) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 19509814 (-71629) человек, из них 44047 (-188) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 574044473 (+1293597) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95324830 (+75697) случаями заражения, Индия – 44327890 (+13272), Франция – 34319922 (+20236), Бразилия – 34264237 (+18863) и Германия – 31808179 (+36295). Беларусь – на 70 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 261252, Южная Корея – 138741, США – 75697, Россия – 37609, Германия – 36295. Беларусь (-) – на 123 (-18) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1065515, Бразилия – 682457, Индия – 527289, Россия – 383427 и Мексика – 328947. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 326, Япония – 279, Бразилия – 181, Италия – 124, Германия – 121. Беларусь – на 93 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.