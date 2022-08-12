В мире число заражений коронавирусом превысило 593,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 593431921 (+893335 сутки) по данным Worldometer на 9:40 12 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6449055 (+2626) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21523997 (-172707) человек, из них 44250 (-19) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 565458869 (+1073416) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 94479779 (+79145) случаями заражения, Индия – 44223557 (+16561), Франция – 34169281 (+24312), Бразилия – 34124579 (+27644) и Германия – 31489484 (+49839). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 243104, Южная Корея – 137196, США – 79145, Германия – 49839, Италия – 28423. Беларусь (-) – на 132 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1061346, Бразилия – 681025, Индия – 526928, Россия – 382954 и Мексика – 328525. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 290, Япония – 248, Бразилия – 173, Германия – 167, Италия – 130. Беларусь – на 95 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.