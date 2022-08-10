В мире число заражений коронавирусом превысило 591,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 591431838 (+1054180 сутки) по данным Worldometer на 9:27 10 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6442229 (+3345) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21642551 (-139899) человек, из них 43789 (+32) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 563347058 (+1190734) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 94128907 (+58223) случаями заражения, Индия – 44190697 (+16047), Франция – 34117888 (+38230), Бразилия – 34066000 (+30220) и Германия – 31379757 (+72737). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 172998, Южная Корея – 149819, Германия – 72737, США – 58223, Италия – 43078. Беларусь (-) – на 127 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1059641, Бразилия – 680598, Индия – 526826, Россия – 382846 и Мексика – 328342. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 359, США – 342, Германия – 213, Италия – 177, Япония – 162. Беларусь – на 94 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.