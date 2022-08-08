В мире число заражений коронавирусом превысило 589,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 589595154 (+475132 сутки) по данным Worldometer на 8:40 8 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6436752 (+783) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22088854 (-373228) человек, из них 43746 (-60) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 561069548 (+847577) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 93910150 (+12546) случаями заражения, Индия – 44161899 (+16167), Франция – 34074568 (+21528), Бразилия – 34018371 (+7198) и Германия – 31228314 (-). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 214879, Южная Корея – 105507, Италия – 26656, Австралия – 22728, Тайвань – 22044. Беларусь (-) – на 109 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1058738, Бразилия – 680051, Индия – 526730, Россия – 382741 и Мексика – 328306. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 161, Мексика – 85, Италия – 74, Иран – 63, Перу – 49. Беларусь – на 87 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.