В мире число заражений коронавирусом превысило 595,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 595394114 (+495471 сутки) по данным Worldometer на 11:03 15 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6454879 (+1052) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20142306 (-326275) человек, из них 45592 (-98) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 568796929 (+820694) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 94688168 (+9215) случаями заражения, Индия – 44268381 (+14917), Франция – 34229441 (+16347), Бразилия – 34171644 (+6753) и Германия – 31535343 (-). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 166611, Южная Корея – 119603, Россия – 28982, Тайвань – 21082, Италия – 19455. Беларусь (-) – на 105 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1062343, Бразилия – 681550, Индия – 527069, Россия – 383125 и Мексика – 328724. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 238, Иран – 83, Италия – 78, Бразилия – 70, Южная Корея – 57. Беларусь – на 87 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.