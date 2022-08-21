В мире число заражений коронавирусом превысило 600,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 600674902 (+650652 сутки) по данным Worldometer на 11:49 21 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6471338 (+1375) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 19405044 (-104770) человек, из них 43934 (-113) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 574798520 (+754047) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95331020 (+6190) случаями заражения, Индия – 44339429 (+11539), Франция – 34339792 (+19870), Бразилия – 34279785 (+15548) и Германия – 31808179 (-). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 255810, Южная Корея – 129350, Россия – 40010, Италия – 24392, Тайвань – 22144. Беларусь (-) – на 106 (+17) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1065555, Бразилия – 682560, Индия – 527332, Россия – 383496 и Мексика – 329012. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 283, Бразилия – 103, Австралия – 91, Италия – 88, Южная Корея – 84. Беларусь – на 89 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.