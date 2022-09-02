В мире число заражений коронавирусом превысило 608,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 608907518 (+675653 сутки) по данным Worldometer на 9:30 2 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6498933 (+2606) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 17186852 (-40679) человек, из них 42731 (-260) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 585221733 (+713726) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96465126 (+65815) случаями заражения, Индия – 44442507 (+6168), Франция – 34547847 (+18646), Бразилия – 34492171 (+19492) и Германия – 32218483 (+33930). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 167340, Южная Корея – 81499, США – 65815, Россия – 49761, Тайвань – 34076. Беларусь (-) – на 124 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1072125, Бразилия – 684203, Индия – 527932, Россия – 384441 и Мексика – 329494. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 316, США – 272, Бразилия – 174, Германия – 148, Южная Корея – 112. Беларусь – на 90 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.