В мире число заражений коронавирусом превысило 610,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 610412095 (+550226 сутки) по данным Worldometer на 10:25 5 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6504060 (+1279) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 16584407 (-593522) человек, из них 42319 (-86) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 587323628 (+1142469) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96626337 (+8455) случаями заражения, Индия – 44462445 (+5910), Франция – 34592737 (+12894), Бразилия – 34517770 (+2339) и Германия – 32247828 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 117130, Южная Корея – 72144, Россия – 48042, Тайвань – 34333, Италия – 13196. Беларусь (-) – на 106 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1072946, Бразилия – 684427, Индия – 528007, Россия – 384711 и Мексика – 329617. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 284, Россия – 87, Южная Корея – 79, Филиппины – 49, Иран – 48. Беларусь – на 86 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.