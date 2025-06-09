Доллар снижается к основным мировым валютам

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник.

По состоянию на 9:03 евро вырос к доллару на 0,20% и торгуется на уровне $1,1420 по сравнению с $1,1397 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся на 0,21% до $1,3556 с $1,3528 по итогам торгов в пятницу.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась на 0,27% до 144,46 иены с 144,85 иены на закрытие рынка в пятницу.

Доллар снижается к офшорному юаню и торгуется на уровне 7,1868 юаня против 7,1885 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,16%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,21%.

В пятницу DXY прибавил 0,5% благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по американскому рынку труда, ослабившим опасения инвесторов в отношении состояния экономики США.