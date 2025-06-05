Цены на серебро взлетели до максимума с 2012 года

Цены на серебро выросли до более $35 за унцию впервые с 2012 года, а золото стабильно в преддверии выхода данных с рынка труда США, которые могут повлиять на решение ФРС по процентным ставкам. Об этом пишет Reuters.

В четверг цены на золото оставались стабильными, тогда как серебро продолжило стремительный рост, впервые за более чем 12 лет превысив отметку $35 за унцию.

В частности, спот-золото сегодня подорожало на 0,6% до $3395,29, а фьючерсы на золото в США выросли до $3419,70.

Инвесторы ожидают публикацию отчета по занятости в США, чтобы лучше оценить перспективы изменения монетарной политики. Предварительные данные свидетельствуют о более слабом, чем ожидалось, росте частной занятости в мае.

Цены на серебро выросли на 2,5% до $35,83 за унцию, достигнув максимума с февраля 2012 года. Аналитики указывают на активизацию "ratio-трейдинга" между золотом и серебром, поскольку золото долгое время преобладало серебро из-за снижения спроса со стороны промышленности.

Платина подорожала на 3,6% до $1123,88 а палладий - на 1,8% до $1018,38. В Saxo Bank рекомендуют включать драгоценные металлы в инвестиционный портфель для защиты от геополитических рисков, долговых кризисов и инфляции.