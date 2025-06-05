Падение цен заставляет нефтяные компании урезать бюджеты

Инвестиции в ископаемое топливо в 2025 году уменьшатся впервые со времен пандемии Covid-19. Об этом пишет Financial Times

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в 2025 году расходы на добычу нефти сократятся на 6 процентов. Это станет самым большим падением с 2016 года - за исключением пандемических лет - когда цена нефти опускалась ниже $30 за баррель.

"Это первый случай такого падения, за исключением Covid, из-за снижения цен и спроса на нефть", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Цены на нефть снизились с $82 до $65 за баррель после решений ОПЕК об увеличении добычи. Наиболее чувствительными к колебаниям оказались американские производители сланцевой нефти, которые сократят инвестиции на 10%.

В то же время международные нефтяные компании также уменьшают расходы, отдавая предпочтение прибыльности для акционеров. По данным МЭА, в этом году государственные компании Ближнего Востока и Азии будут отвечать за 40% всех расходов на нефть и газ - против 25% десять лет назад.

В 2024 году инвестиции международных компаний в чистую энергию составили $22 млрд - на 25% меньше, чем годом ранее. Всего на ископаемое топливо в 2025 году планируется потратить $1,1 трлн, тогда как на чистую энергетику - более $2,2 трлн.

Хотя глобальные расходы на ископаемое топливо уменьшатся на 2%, Китай и Индия продолжат строительство новых угольных электростанций. Впервые за всю историю развитые страны не разместили ни одного нового заказа на турбины для угольных станций.

"Увеличение использования угля в основном обусловлено соображениями энергетической безопасности", - отметил Бирол. "Китай имел горький опыт, когда была очень жаркая погода, а гидроэнергетика работала очень слабо".

В США, несмотря на скепсис относительно зеленой энергетики, искусственный интеллект и дата-центры создают новый спрос на электроэнергию, что потребует развития атомной, газовой и возобновляемой генерации.

Отдельно компания Enverus сообщила, что из 517 гигаватт проектов в сфере возобновляемой энергетики 284 гигаватта не требуют федеральной поддержки.

"Если эти проекты будут реализованы такими же темпами, как и в прошлом году, этого будет достаточно, чтобы поддержать сегодняшние темпы строительства в течение более шести лет", - сказала аналитик Enverus Корианна Мах.