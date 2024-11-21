Цены на нефть эталонных марок днем усилили рост

Подъем цен на нефть усилился днем в четверг.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 повысились на $1,37 до $74,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,39 до $70,14 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 0,7% на данных, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 85 тыс. баррелей.