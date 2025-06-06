Мировые цены на продовольствие в мае снизились на 0,8%

Мировые цены на продовольствие в мае 2025 года по сравнению с апрелем снизились на 0,8%. Об этом говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Эксперты объясняют это снижением цен на зерновые культуры, растительное масло и сахар.

Индекс продовольственных цен ФАО в мае составил в среднем 127,7 пункта, что на 0,8% ниже, чем в апреле. В годовом выражении он вырос на 6%, но остался на 20,3% ниже пика, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в мае по сравнению с апрелем снизился на 1,8%, по сравнению с маем прошлого года падение составило 8,2%. Эксперты отмечают прежде всего резкое снижение цен на кукурузу под давлением жесткой конкуренции и на фоне увеличения сезонного предложения со стороны Аргентины и Бразилии, где продолжалась уборка урожая. Большое влияние на цены оказало и ожидание рекордного урожая кукурузы в США.

Мировые цены на пшеницу снизились в меньшей степени из-за ослабленного мирового спроса и улучшения условий для выращивания урожая в северном полушарии. Выпавшие в конце месяца осадки снизили риск засухи в некоторых регионах Европы, Причерноморском регионе и США. В то же время индекс цен на рис в мае вырос на 1,4% из-за устойчивого спроса на ароматные сорта и повышения стоимости риса сорта "Индика".

Индекс цен на растительные масла в мае по сравнению с апрелем снизился на 3,7%, но был на 19,1% выше, чем в прошлом году. Цены на соевое масло снизились, в частности из-за уменьшения спроса на биотопливо, особенно в США. Рапсовое масло подешевело из-за ожидаемого увеличения поставок на фоне будущего урожая рапса в ЕС. Цены на подсолнечное масло стали меньше из-за ослабления мирового спроса и снижения ценовой конкурентоспособности. Снижение цен на пальмовое масло объясняется сезонным увеличением производства и экспорта в Юго-Восточной Азии.

Индекс цен на мясо в мае по сравнению с пересмотренным апрельским значением вырос на 1,3% и на 6,8% в годовом выражении. Рост был обусловлен повышением мировых цен на говядину, баранину и свинину, что более чем компенсировало снижение котировок на мясо птицы. Причем мировые цены на говядину достигли нового исторического максимума на фоне устойчивого мирового спроса и дефицита экспортных поставок. Падение цен на мясо птицы объясняется снижением котировок в Бразилии, где обнаружение высокопатогенного гриппа птиц в середине мая привело к запрету на импорт в нескольких крупных странах-покупателях.

Индекс цен на молочную продукцию в мае в месячном выражении поднялся на 0,8%, в годовом - на 21,5%. Цены на сливочное масло оставались на исторически высоком уровне, который поддерживался высоким спросом в Азии и на Ближнем Востоке на фоне сокращения поставок молока из Австралии. Однако их дальнейший рост ограничивало снижение спроса на сливочное масло европейского производства.

Цены на сахар снижаются третий месяц подряд и в мае опустились на 2,6%. По сравнению с маем 2024 года снижение составило 6,6%. Это было вызвано ослаблением мирового спроса на сахар на фоне опасений по поводу неопределенных перспектив мировой экономики и их потенциального влияния на спрос со стороны производителей напитков и продуктов питания, поясняют эксперты. Дополнительное давление на цены оказали ожидания увеличения объемов производства в Индии и Таиланде.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.