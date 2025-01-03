Мировые цены на продовольствие снизились в 2024 году

Индекс мировых цен на продовольствие в декабре снизился на 0,6 пункта относительно предыдущего месяца и составил 127 пунктов. Об этом говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Это было обусловлено сокращением стоимости сахара, молочной продукции, растительных масел и зерновых, что с переизбытком компенсировало рост цен на мясо.

Значение индекса в декабре было на 8 пунктов выше показателя годом ранее. Однако оно на 33,2 пункта ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года, говорится в сообщении.

По итогам 2024 года в целом индекс мировых цен на продовольствие составил 122 пункта, что на 2,6 пункта ниже среднего показателя за 2023 год.

Индекс цен на зерновые в декабре опустился на 9,3% в годовом выражении. Понижательное давление на цены оказало ослабление мирового спроса и увеличение предложения в результате активных сезонных поставок урожая из Аргентины и Австралии.

Индекс цен на растительное масло в декабре увеличился на 33,5% относительно того же месяца годом ранее, на мясо - на 7,1%, на молочную продукцию - на 17%.

Между тем индекс цен на сахар уменьшился на 10,6%. Снижению стоимости сахара способствовало увеличение объема производства в Бразилии и ослабление курса бразильского реала к доллару США. Улучшение прогнозов на урожай сахарного тростника, уборка которого начнется в апреле 2025 года в Бразилии, и полноценная загрузка перерабатывающих мощностей в Индии и Таиланде также внесли свой вклад в понижение цен.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.