Мировые цены на продовольствие в феврале выросли на 1,6%

Мировые цены на продовольствие в феврале по сравнению с пересмотренным показателем за январь выросли на 1,6%, их индекс составил 127,1 пункта. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс цен на зерновые в феврале по сравнению с январем вырос на 0,7%, но остался на 1,1% ниже уровня февраля 2024 года.

В феврале сохранялась тенденция к росту мировых цен на кукурузу, в основном из-за сезонной ограниченности предложения в Бразилии, ухудшения состояния посевов в Аргентине и активного экспортного спроса со стороны США.

Индекс цен на все виды риса в феврале снизился на 6,8% в условиях больших объемов экспортного предложения и вялого импортного спроса.

Индекс цен на растительные масла в феврале по сравнению с январем вырос на 2%, по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года он был выше на 29,1%. Это связано с ростом котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел. После короткого периода снижения в январе мировые цены на пальмовое масло несколько выросли, но сохранили конкурентное преимущество относительно других видов масел, отмечают эксперты. Основными факторами этого роста стало сезонное снижение производства в странах Юго-Восточной Азии и ожидание роста спроса со стороны производителей биодизельного топлива в Индонезии. В то же время в условиях активного спроса на мировых рынках (особенно со стороны пищевой промышленности) выросли цены на соевое масло. Сохранению высоких цен на подсолнечное и рапсового масла способствовали опасения по поводу возможного сокращения поставок в ближайшие месяцы.

Индекс цен на мясо в феврале был на 0,1% ниже январского показателя, но на 4,8% выше уровня прошлого года. В числе причин эксперты называют значительное экспортное предложение мяса птицы из Бразилии, снижение котировок свинины в ЕС на фоне избыточных запасов, образовавшихся в связи с торговыми ограничениями поставок свинины из Германии. Цены на говядину, напротив, выросли из-за высокого спроса на мировых рынках.

Индекс цен на молочную продукцию в минувшем месяце был на 4% выше январского показателя и на 23,2% превышал уровень аналогичного месяца прошлого года. Рост зафиксирован на все основные виды молочной продукции. Третий месяц подряд растут мировые цены на сыр: по сравнению с показателем января они повысились на 4,7%. Котировки сухого цельного молока по сравнению с январем поднялись на 4,4%, сухого обезжиренного молока - на 1,8%. Сливочное масло подорожало на 2,6%.

Индекс цен на сахар в феврале был на 6,6% выше уровня января. Однако по сравнению с февралем прошлого года он был на 15,8% ниже. "Рост в феврале обусловлен предполагаемым сокращением производства в Индии и обеспокоенностью относительно сочетания сезонных изменений производства и последствий недавней засухи для следующего урожая в Бразилии. Кроме того, росту мировых цен на сахар также способствовало неблагоприятное для экспорта Бразилии укрепление бразильского реала по отношению к доллару США", - говорится в обзоре.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.